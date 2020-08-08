Уехавшая из России Самойлова похвасталась провокационным фото

Модель расслабляется с семьёй в Турции

Передумавшая разводиться с рэпером Джиганом модель Оксана Самойлова отдыхает в Турции. Вся большая звёздная семья отправилась туда сразу же, как только открыли границы. По традиции Самойлова демонстрирует своим подписчикам в соцсетях прелести курортного отдыха и свою фигуру в сексуальных нарядах на фоне морских пейзажей.

Модель сообщила подробности постковидного заграничного отдыха. Добираться до моря, по её словам, пришлось с пересадкой. Ограничения на пляже и в отеле есть, но они незначительные: к примеру, шведский стол теперь весь под стеклом. Туристы выбирают блюда, а официанты сами кладут желаемое в тарелки.

"Столы на расстоянии, а так в общем никакого напряга. Тесты мы сдали перед вылетом и по прилету тоже надо сдать", - пишет Самойлова.

Судя по всему, отдыхает семья на полную катушку. А супруга Джигана хвастается новым купальным костюмом, который выглядит для многодетной мамы уж очень провокационно.

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