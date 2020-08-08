Украина закрыла границу с Крымом

Запрет на передвижение будет действовать до конца августа

Украина в одностороннем порядке закрывает границу с Крымом. Киев объясняет этот шаг ростом числа заражённых коронавирусом, сообщает "Интерфакс".

КПП на границе с российской республикой будет закрыт до 30 августа, но пересечь границу смогут некоторые категории граждан. Речь идёт об украинцах, возвращающихся домой, но только в случае, если они дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома".

По последним данным, на Украине выявлено 79 750 случаев заражения коронавирусом, умерли от осложнений болезни 1 879 человек. В Крыму с начала пандемии заболели 1 410 человек.

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