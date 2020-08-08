В Китае объявлено о распространении нового смертельного вируса

Зарегистрированы первые летальные случаи

В Китае граждан предупредили о распространении нового опасного вируса. В нескольких регионах страны зарегистрирован вирус SFTS, приводящий к летальному исходу, пишет местная газета Global Times.

Вирус известен давно, он передаётся в основном через укусы насекомых, но, возможно, среди путей заражения может фигурировать цепочка от человека к человеку. Всего с начала года в Китае было выявлено более 60 инфицированных, из них семь умерли.

Случаи заражения SFTS зарегистрированы в провинции Цзянсу на востоке КНР, а также в провинциях Аньхой и Чжэцзян. Симптомы заражения – высокая температура, кашель и резкое снижение уровня лейкоцитов в крови.

В конце декабря 2019 года из Китая началось массовое распространение по всему миру нового коронавируса. ВОЗ объявила пандемию, с её начала вирусом заразились более 19 миллионов человек, более 720 тысяч скончались.

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