В Москве отмечают День физкультурника

Праздник проходит в Лужниках

8 августа отмечается Всероссийский день физкультурника. В этом году он совпал с Олимпийским днём, посвященным летним играм 1980 года. Поздравления всем любителям спорта направил Владимир Путин.

Традиционно в регионах в честь праздника проводятся спортивные состязания и турниры. В Москве День физкультурника отмечают в Лужниках. Для гостей подготовили насыщенную программу: в специальных шатрах можно позаниматься на тренажёрах, узнать об инвентаре и экипировке атлетов, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах.

И конечно пообщаться с именитыми спортсменами, из первых рук узнать, как проходила московская Олимпиада. А на отдельной площадке представлена уникальная экспозиция посвященная юбилею Игр.

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