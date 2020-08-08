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В Якутии резко выросла площадь лесных пожаров

14:45
  • суббота
  • 08 августа 2020

С огнём сражаются сотни человек

Огненная стихия бушует в Якутии. Площадь природных пожаров всего за сутки выросла на 60%. Горит свыше трёх тысяч гектаров леса. На всей территории субъекта действует режим ЧС.
На Чукотке ухудшилась обстановка с лесными пожарами

В тушении участвуют около тысячи человек, 100 единиц спецтехники и 19 воздушных судов. Дополнительные силы прибывают и из других регионов. Справиться с пожарами пытаются и с воздуха, и с земли, в том числе, с помощью прокладки минерализованных полос навстречу огню, сообщает "ТВ Центр".

За прошедший день специалистам "Авиалесоохраны" удалось ликвидировать 55 очагов. Всего же по стране зафиксировано 107 возгораний на площади почти 70 тысяч гектаров. Прогнозы пока неутешительные - в ближайшие дни сохраняется максимальный уровень пожарной опасности.

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Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
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