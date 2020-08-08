В Волгограде судья попалась на взятке в 25 миллионов рублей

Она требовала деньги за освобождение бизнесмена

Сотрудники ФСБ задержали с поличным председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину. Её подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Судью задержали в ресторане "Фасоль" по делу о взятке в 25 миллионов рублей. ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщает, что такую сумму судья просила за освобождение волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова. Ранее предпринимателя арестовали за поджог дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова.

Супруга Зубкова обратилась в ФСБ с заявлением о том, что судья попросила за освобождение бизнесмена 20 миллионов, а потом потребовала ещё пять миллионов. Под контролем оперативников жена арестованного бизнесмена передала Добрыниной деньги, после чего судью задержали.

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