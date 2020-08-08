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У Муцениеце после развода с Прилучным начались проблемы на работе

16:26
  • суббота
  • 08 августа 2020

Актрису лишили роли в спектакле

После развода с Павлом Прилучным у актрисы Агаты Муцениеце начались проблемы на работе. Её выживают из спектакля, в котором она играла со своим бывшим мужем.
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Речь идёт о пьесе "Авантюристы поневоле", с ней звёздная пара объездила всю Россию и страны постсоветского пространства. На время ограничительных мер из-за пандемии коронавируса проект был приостановлен. Сейчас он возобновился, но фамилии Муцениеце на афишах больше нет.

Сама Агата находится в шоке – её никто не предупредил о том, что она больше не играет в популярном спектакле. "Участие в спектакле со мной не обсуждалось, не обговаривалось, никакие документы не подписывались, для меня эта новость была таким же неожиданным сюрпризом, как и для вас", — написала Муцениеце у себя в Instagram.

Она призналась в том, что не ожидала такого поведения от коллег, которые за её спиной лишили её роли в постановке. Кстати, в труппе спектакля числится разлучница звёздной пары - нынешняя пассия главного мажора страны Мирослава Карпович. Её роль в процессе лишения Агаты роли не ясна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Agata M (@agataagata)

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