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Захарова прокомментировала задержание 33 россиян в Белоруссии

15:20
  • суббота
  • 08 августа 2020

Это была провокация

Задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Посол в Белоруссии назвал задержание россиян спланированной провокацией

Дипломат выступила на форуме "Территория смыслов", который проходит в Подмосковье, и прокомментировала историю с задержанием сотрудниками белорусского КГБ группы россиян.

"Неделю как минимум сотрясала информационное пространство история с Белоруссией и задержанными 33 гражданами России, всё это подавалось в качестве чуть ли не спецоперации российской стороны для дестабилизации ситуации в соседнем государстве. А что оказалось на поверку? На поверку оказалось, что это провокация со стороны третьего государства", - сказала дипломат.

Ранее посол России в Минске Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что процессуальная проверка Следственного комитета подтвердит заказной характер аферы, в которую втянули россиян.

Напомним, что 29 июля белорусские спецслужбы задержали в санатории под Минском 33 россиян. Белорусские власти поспешили обвинить их в попытке дестабилизации ситуации в стране перед президентскими выборами 9 августа.

6 августа на сайте kp.ru ("Комсомольской правды") было опубликовано большое расследование, согласно которому отправка российских граждан в Белоруссию была спланирована Службой безопасности Украины.

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