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Установлена причина смерти ребёнка в монастыре на Урале

17:25
  • суббота
  • 08 августа 2020

Эксперты опубликовали заключение

Криминалисты назвали причину смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре. Некоторое время назад его захватил лишённый сана схимонах Сергий (Романов).
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Эксперты выяснили что девочка умерла 6 августа от тяжёлого заболевания, ничего криминального в её смерти нет. Ранее представитель Сергия опубликовал документ, в котором говорится, что на теле ребенка обнаружены телесные повреждения. Экспертиза показала, что они не имеют криминального характера.

Скандал вокруг монастыря разразился несколько недель назад, когда о его захвате сообщил схимонах Сергий. Высшее духовное руководство запретило ему в служении, совершении таинств и лишило права ношения наперсного креста. В местной епархии не раз отмечали, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть.

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