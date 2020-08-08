Установлена причина смерти ребёнка в монастыре на Урале

Эксперты опубликовали заключение

Криминалисты назвали причину смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре. Некоторое время назад его захватил лишённый сана схимонах Сергий (Романов).

Эксперты выяснили что девочка умерла 6 августа от тяжёлого заболевания, ничего криминального в её смерти нет. Ранее представитель Сергия опубликовал документ, в котором говорится, что на теле ребенка обнаружены телесные повреждения. Экспертиза показала, что они не имеют криминального характера.

Скандал вокруг монастыря разразился несколько недель назад, когда о его захвате сообщил схимонах Сергий. Высшее духовное руководство запретило ему в служении, совершении таинств и лишило права ношения наперсного креста. В местной епархии не раз отмечали, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть.

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