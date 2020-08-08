ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России принудительно изолировали более 500 больных коронавирусом

16:49
  • суббота
  • 08 августа 2020

Решение принимали прокуроры

За время пандемии коронавируса в России были принудительно изолированы и госпитализированы 500 человек. Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте Генеральной прокуратуры.
Учёные предупредили о риске заражения коронавирусом этой осенью

За период пандемии прокуроры вынесли более 200 заключений о принудительной изоляции и более 300 – о госпитализации. Участие сотрудников прокуратуры обязательно при принятии решений о госпитализации в недобровольном порядке.

По последним данным, в России с начала пандемии заразились коронавирусом 882 347 человек, умерли за это время 14 854 больных. В мире число инфицированных превышает 19 миллионов, скончались от осложнений болезни более 720 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.