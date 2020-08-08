В России принудительно изолировали более 500 больных коронавирусом

Решение принимали прокуроры

За время пандемии коронавируса в России были принудительно изолированы и госпитализированы 500 человек. Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте Генеральной прокуратуры.

За период пандемии прокуроры вынесли более 200 заключений о принудительной изоляции и более 300 – о госпитализации. Участие сотрудников прокуратуры обязательно при принятии решений о госпитализации в недобровольном порядке.

По последним данным, в России с начала пандемии заразились коронавирусом 882 347 человек, умерли за это время 14 854 больных. В мире число инфицированных превышает 19 миллионов, скончались от осложнений болезни более 720 тысяч человек.

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