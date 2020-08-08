Заявление Роспотребнадзора о новом смертельном вирусе

Он распространяется в Китае

В связи с появлением в СМИ информации о новом смертельном вирусе в Китае Роспотребнадзор сделал официальное заявление. В ведомстве отметили, что на территории России случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) нет.

"Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории России", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее власти Китая предупредили граждан о распространении опасного вируса как минимум в трёх провинциях страны. SFTS известен давно, он передаётся в основном через укусы насекомых, но, возможно, среди путей заражения может начать фигурировать цепочка от человека к человеку.

Симптомы заражения вирусом – высокая температура, кашель и резкое снижение уровня лейкоцитов в крови. Летальность от него варьируется от 6% до 30%.

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