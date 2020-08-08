ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Заявление Роспотребнадзора о новом смертельном вирусе

17:49
  • суббота
  • 08 августа 2020

Он распространяется в Китае

В связи с появлением в СМИ информации о новом смертельном вирусе в Китае Роспотребнадзор сделал официальное заявление. В ведомстве отметили, что на территории России случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) нет.
В Китае объявлено о распространении нового смертельного вируса

"Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории России", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее власти Китая предупредили граждан о распространении опасного вируса как минимум в трёх провинциях страны. SFTS известен давно, он передаётся в основном через укусы насекомых, но, возможно, среди путей заражения может начать фигурировать цепочка от человека к человеку.

Симптомы заражения вирусом – высокая температура, кашель и резкое снижение уровня лейкоцитов в крови. Летальность от него варьируется от 6% до 30%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вирус
Вирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.