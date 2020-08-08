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Всероссийский день физкультурника отметили в Лужниках

18:22
  • суббота
  • 08 августа 2020

Гостей ждали игры и конкурсы

В Лужниках широко отметили Всероссийский день физкультурника. Гости праздника приняли участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, конкурсе "Фитнес-модель", фестивале "Спортивная семья" и всероссийском турнире Let’s square, а также в финальных соревнованиях спартакиады пенсионеров города "Московское долголетие".
В Москве отмечают День физкультурника

Глава департамента спорта Алексей Кондаранцев назвал День физкультурника праздником каждого жителя России. "Это праздник профессиональных спортсменов, любителей и болельщиков. Каждый из нас является частичкой большого российского спорта", - отметил Кондаранцев.

В этом году День физкультурника совпал с Олимпийским днём в честь летних Игр 1980 года. Поздравления всем любителям спорта направил Владимир Путин.

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