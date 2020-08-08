ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поблагодарил строителей за удачные проекты в Москве

18:52
  • суббота
  • 08 августа 2020

Профессиональный праздник отмечается 9 августа

В преддверии Дня строителя Сергей Собянин поздравил всех причастных к этой профессии. Мэр Москвы назвал День строителя одним из главных праздников в году и отметил, что московские строители успешно создают современный и удобный мегаполис.
Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов

"Когда в городе идёт стройка, он развивается и делает жизнь горожан комфортнее", - написал мэр у себя на странице в соцсети "ВКонтакте". "Метро возле дома", "парк в шаговой доступности", "новая набережная" – всё это 10 лет назад было редкостью, а сейчас стало привычным для москвичей.

"Каждый новый строительный объект - это слагаемое. В сумме должен получиться современный удобный мегаполис. Наши строители справляются с этой задачей блестяще", - отметил Собянин.

День строителя отмечается с 1955 года во второе воскресенье августа не только в России, но и в некоторых странах на постсоветском пространстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Парк "Зарядье"
Парк "Зарядье"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.