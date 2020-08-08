Собянин поблагодарил строителей за удачные проекты в Москве

Профессиональный праздник отмечается 9 августа

В преддверии Дня строителя Сергей Собянин поздравил всех причастных к этой профессии. Мэр Москвы назвал День строителя одним из главных праздников в году и отметил, что московские строители успешно создают современный и удобный мегаполис.

"Когда в городе идёт стройка, он развивается и делает жизнь горожан комфортнее", - написал мэр у себя на странице в соцсети "ВКонтакте". "Метро возле дома", "парк в шаговой доступности", "новая набережная" – всё это 10 лет назад было редкостью, а сейчас стало привычным для москвичей.

"Каждый новый строительный объект - это слагаемое. В сумме должен получиться современный удобный мегаполис. Наши строители справляются с этой задачей блестяще", - отметил Собянин.

День строителя отмечается с 1955 года во второе воскресенье августа не только в России, но и в некоторых странах на постсоветском пространстве.

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