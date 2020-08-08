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Вслед за Трусовой и Косторной к Плющенко перешла Ильиных

19:18
  • суббота
  • 08 августа 2020

У неё за спиной много спортивных побед

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных присоединилась к команде Евгения Плющенко. Об этом он сообщил у себя в Instagram.
Тутберидзе прервала молчание после ухода Трусовой к Плющенко

Ранее в группу Плющенко перешли воспитанницы Этери Тутберидзе - чемпионка Европы Алёна Косторная и бронзовый призёр европейского первенства Александра Трусова.

После ухода Косторной из своей команды Тутберидзе поспешила заявить, что Алёна выдвигала непомерные требования. "Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь)", - написала Тутберидзе. Стоит отметить, что подписчики Алёны Косторной в соцсетях не одобрили её переход в команду Плющенко.

Елене Ильиных 26 лет, у неё немало спортивных побед. В командных соревнованиях на Олимпиаде 2014 года Ильиных взяла золото, в танцах на льду – бронзу. В январе 2020 года Елена родила сына от артиста балета Сергея Полунина.

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