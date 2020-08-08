ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В московском метро появились голограммы

19:30
  • суббота
  • 08 августа 2020

Первый экран установлен в переходе на "Новослободской"

В московском метро начали тестировать первые голографические экраны. Их разместят на нескольких станциях, сообщает департамент транспорта в своём Telegram-канале.
Собянин рассказал об амбициозных задачах Московского метрополитена

С помощью голограмм руководство подземки будет информировать пассажиров. Пока на экранах планируют размещать информацию о полезных сервисах метрополитена.

Первый экран уже есть в переходе со станции "Новослободская" на "Менделеевскую", следующий появится на "Мичуринском проспекте".

Если москвичи и гости столицы оценят новый вид информирования, то экраны разместят и на других станциях метро. Возможно, что на них будут транслировать рекламу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Метро
Метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.