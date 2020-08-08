В московском метро появились голограммы

Первый экран установлен в переходе на "Новослободской"

В московском метро начали тестировать первые голографические экраны. Их разместят на нескольких станциях, сообщает департамент транспорта в своём Telegram-канале.

С помощью голограмм руководство подземки будет информировать пассажиров. Пока на экранах планируют размещать информацию о полезных сервисах метрополитена.

Первый экран уже есть в переходе со станции "Новослободская" на "Менделеевскую", следующий появится на "Мичуринском проспекте".

Если москвичи и гости столицы оценят новый вид информирования, то экраны разместят и на других станциях метро. Возможно, что на них будут транслировать рекламу.

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