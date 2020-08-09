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Московские врачи вылечили почти 190 тысяч больных коронавирусом

10:06
  • воскресенье
  • 09 августа 2020

В городе сохраняется положительная динамика

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 803 человека с диагнозом коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 189 657.
Заявление Роспотребнадзора о новом смертельном вирусе

Москва занимает 18 место среди российских регионов по количеству новых случаев коронавируса. Число новых заболевших в столице в последние недели остаётся на низком уровне.

При этом в силу демографических причин Москва остаётся на первом месте по числу заболевших с момента начала пандемии. Меньше всего инфицированных зарегистрировано на Чукотке – 160 человек.

По данным на 8 августа, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 246 845 пациентам, умерли с начала пандемии 4 572 человека. В России больных зарегистрировано около 880 тысяч, в мире 19,5 миллиона человек инфицировано коронавирусом, умерло более 720 тысяч человек.

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