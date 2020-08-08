В разрушенном Бейруте вспыхнули массовые беспорядки

Полиция применяет спецсредства

В разрушенном от мощного взрыва Бейруте вспыхнули массовые беспорядки. Тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против того, что власти страны не смогли предотвратить взрыв в порту.

Протестующие в Бейруте прорвались в здание МИД Ливана, сообщает издание Daily Star. Другая группа демонстрантов попыталась взять штурмом парламент страны.

Полиция применила слезоточивый газ, по некоторым сведениям, и огнестрельное оружие. Есть информация о том, что при стрельбе в центре Бейрута погиб сотрудник сил безопасности. Около ста человек получили огнестрельные и другие ранения.

5 августа в порту Бейрута взорвалось около трёх тонн аммиачной селитры, хранившейся там несколько лет. Ударная волна разрушила прилегающие к порту кварталы города. Погибли более 150 человек, несколько тысяч пострадали.

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