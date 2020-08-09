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Российских спасателей в Бейруте взяла под охрану армия

11:15
  • воскресенье
  • 09 августа 2020

Город охватили массовые беспорядки

Протесты в Бейруте не отразились на работе российских спасателей и врачей, об этом сообщили в оперативном штабе МЧС, который был создан на время работы наших специалистов в разрушенном городе.
В разрушенном Бейруте вспыхнули массовые беспорядки

Но меры безопасности всё же пришлось усилить - ливанская сторона предоставила для охраны более 50 солдат и офицеров, а также бронетехнику. При этом, власти заранее предупредили зарубежных спасателей, что не стоит рисковать и лучше вернуться в места дислокации. Район операции в итоге были вынуждены покинуть представители чешской пожарной охраны, сообщает "ТВ Центр".

Сразу после взрыва в Ливан помощь из России была направлена по поручению президента: это сотрудники МЧС, а также Роспотребнадзора, которые проводят тестирование на коронавирус. Также прибыл отряд психологов. Людям помогают пережить последствия трагедии.

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МЧС России в Бейруте
МЧС России в Бейруте
МЧС России в Бейруте
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Последствия взрыва в Бейруте
МЧС России в Бейруте
МЧС России в Бейруте
МЧС России в Бейруте
МЧС России в Бейруте
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