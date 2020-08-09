НАТО стягивает армию к границам России

Наращивается военный потенциал

Целью перегруппировки войск США в Европе является наращивание военного присутствия у границ России. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News. По его словам, решение Дональда Трампа частично передислоцировать американских военнослужащих из Германии в Италию и Бельгию лишь ускорило уже проходивший процесс, сообщает "ТВ Центр".

Этот шаг в конечном итоге направлен на сдерживание России, отметил Эспер, Вашингтон продолжит наращивать силы на восточном фланге НАТО. Впрочем, министр обороны США не обошёл вниманием вопрос, который уже давно стал больным для союзников по Альянсу - взносы в бюджет НАТО.

"Расходы, которые несут союзники по НАТО, справедливы. Но Германия должна платить больше", - отметил министр.

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