Белоруссия выбирает президента

Явка на досрочном голосовании превысила 40%

9 августа в Белоруссии - основной день президентский выборов. В восемь часов утра в стране открылись избирательные участки. Жители Минска проявили заметную активность - многие пришли отдать свой голос прямо с утра.

Сделать свой выбор могут почти семь миллионов белорусских граждан. Более 40% из них успели высказаться во время досрочного голосования, которое продолжалось пять дней. Общая явка оказалась рекордно высокой, так что уже в первой половине воскресенья Минск рассчитывает признать выборы состоявшимися.

За пост главы государства борются пять кандидатов. В том числе - действующий лидер Александр Лукашенко, для него это уже шестые президентские выборы, напоминает "ТВ Центр".

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