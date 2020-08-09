ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белоруссия выбирает президента

10:53
  • воскресенье
  • 09 августа 2020

Явка на досрочном голосовании превысила 40%

9 августа в Белоруссии - основной день президентский выборов. В восемь часов утра в стране открылись избирательные участки. Жители Минска проявили заметную активность - многие пришли отдать свой голос прямо с утра.
Лукашенко рассказал о напряженности в отношениях с Путиным

Сделать свой выбор могут почти семь миллионов белорусских граждан. Более 40% из них успели высказаться во время досрочного голосования, которое продолжалось пять дней. Общая явка оказалась рекордно высокой, так что уже в первой половине воскресенья Минск рассчитывает признать выборы состоявшимися.

За пост главы государства борются пять кандидатов. В том числе - действующий лидер Александр Лукашенко, для него это уже шестые президентские выборы, напоминает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Выборы в Белоруссии
Выборы в Белоруссии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.