ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Челябинске тополиная моль атакует квартиры горожан

12:43
  • воскресенье
  • 09 августа 2020

От неё никуда не спрятаться

Челябинск атаковали полчища тополиной моли. Назойливым насекомым нипочем ни москитные сетки, ни привычные средства борьбы с вредителями. Местные жители находятся в полной растерянности. Полчища моли не реагируют ни на эфирные масла, ни на химические препараты.
Как аллергикам защититься от тополиного пуха

Насекомые сидят в швах и на стыках домов. В квартирах на первых этажах - картина ещё хуже. Москитные сетки не спасают. Жители настроены воинственно.

Экологи говорят, что проблема тополиной моли существует не первый год. Всплеск активности спровоцирован жаркой погодой. Решение вопроса, по их словам, лежит на поверхности – нужно обрезать тополя.

Подробности – в репортаже Анастасии Мартыновой (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Моль
Моль
Моль
Моль
Моль
Моль
Моль
Моль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.