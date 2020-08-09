В Челябинске тополиная моль атакует квартиры горожан

От неё никуда не спрятаться

Челябинск атаковали полчища тополиной моли. Назойливым насекомым нипочем ни москитные сетки, ни привычные средства борьбы с вредителями. Местные жители находятся в полной растерянности. Полчища моли не реагируют ни на эфирные масла, ни на химические препараты.

Насекомые сидят в швах и на стыках домов. В квартирах на первых этажах - картина ещё хуже. Москитные сетки не спасают. Жители настроены воинственно.

Экологи говорят, что проблема тополиной моли существует не первый год. Всплеск активности спровоцирован жаркой погодой. Решение вопроса, по их словам, лежит на поверхности – нужно обрезать тополя.

Подробности – в репортаже Анастасии Мартыновой (смотрите видео).

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