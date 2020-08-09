Под Тверью перезахоронили останки бойцов Великой Отечественной

Им были отданы воинские почести

В Тверской области с воинскими почестями перезахоронили погибших в годы Великой Отечественной войны. Останки семерых красноармейцев обнаружили спасатели, когда проводили операцию по обезвреживанию снарядов, которые сохранились в земле с того времени.

Торжественная церемония прошла в селе Молодой Туд. Там находится братская могила, где покоятся более двух тысяч защитников Родины, павших во время Ржевско-Вяземской операции, сообщает "ТВ Центр".

В конце 1942 года в этих местах была предпринята попытка прорыва немецкой обороны. Общие потери Красной Армии в этих боях доходили до 270 тысяч человек. Память погибших почтили минутой молчания. После церемонии перезахоронения участники митинга возложили к братской могиле венки и цветы.

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