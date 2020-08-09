Лукашенко рассказал о договорённостях с Путиным по задержанным россиянам

Глава Белоруссии получил письмо от президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным разобраться по задержанным под Минскими россиянам. По словам белорусского лидера, глава России в недавнем телефонном разговоре сказал ему, что "мы в одной лодке". Также Лукашенко утверждает, что получил от Путина письмо с изложением всех фактов по задержанным гражданам России, сообщает ТАСС.

Эти заявления глава Белоруссии сделал на избирательном участке, где он проголосовал на выборах президента, которые проходят в стране 9 августа. В заключении Лукашенко отметил, что в случае победы на выборах будет строить с Россией нормальные отношения. "Если кто-то ждёт, что у нас испортились отношения с Россией, заблуждаетесь, - сказал президент.

Напомним, что 29 июля белорусские спецслужбы задержали в санатории под Минском 33 россиян. Белорусские власти обвинили их в попытке дестабилизации ситуации в стране перед президентскими выборами.

6 августа на сайте kp.ru ("Комсомольской правды") было опубликовано большое расследование, согласно которому отправка российских граждан в Белоруссию была спланирована Службой безопасности Украины. В Киеве пока не отреагировали на эту публикацию, зато Следственный комитет России начал своё расследование по факту задержания россиян в Белоруссии.

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