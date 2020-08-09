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Известный телеведущий упал с велосипеда и сломал позвоночник

13:26
  • воскресенье
  • 09 августа 2020

Ему предстоит сложная операция

Известный британский телеведущий и продюсер Саймон Коуэлл упал с велосипеда и сломал позвоночник. 60-летний шоумен испытывал новую модель электрического велосипеда и не справился с управлением, пишет газета Mail On Sunday. Представитель Коуэлла сообщил изданию, что теперь ведущему предстоит операция.

Коуэлл создал формат телевизионных шоу по поиску талантов Got Talent, ставшим популярным во многих странах мира. В 2014 году проект попал в  Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный телеформат реалити-шоу. В России аналогом шоу стала программа "Минута славы" на "Первом канале".

 

Также продюсер создал американский формат аналогичного шоу The X Factor. В одном из сезонов он возглавлял жюри вместе с Бритни Спирс.

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