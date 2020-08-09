"Что она с собой сделала?": поклонники не узнали 73-летнюю Ротару

Певица не стареет, а молодеет

София Ротару удивила подписчиков в Instagram серией свежих фотографий сделанных, по всей видимости, в день рождения. 7 августа певице исполнилось 73 года.

В последнее время Ротару стала редко появляться на публике, она почти не выходит в свет. Да и свой день рождения певица отметила без пышных торжеств.

Но фотографии, появившиеся на днях, удивили фанатов певицы. Они не могут поверить, что на снимках запечатлена их любимая София Михайловна. Уж очень молодо она выглядит.

Что она с собой сделала? Как можно не стареть уже 50 лет? Ну и сколько вам лет?! Не больше 35! Неземной красоты женщина! Ваш сын выглядит старше вас. Который раз не перестаем удивляться загадочной историей Бенджамина Ротару.

София Ротару родилась в 1947 году в Черновицкой области Украинской ССР. Она на сцене с 1962 года, в репертуаре певицы – более 500 русских, украинских и молдавских песен. Ротару – одна из самых высокооплачиваемых певиц на постсоветском пространстве.

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