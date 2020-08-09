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"Что она с собой сделала?": поклонники не узнали 73-летнюю Ротару

15:09
  • воскресенье
  • 09 августа 2020

Певица не стареет, а молодеет

София Ротару удивила подписчиков в Instagram серией свежих фотографий сделанных, по всей видимости, в день рождения. 7 августа певице исполнилось 73 года.
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В последнее время Ротару стала редко появляться на публике, она почти не выходит в свет. Да и свой день рождения певица отметила без пышных торжеств.

Но фотографии, появившиеся на днях, удивили фанатов певицы. Они не могут поверить, что на снимках запечатлена их любимая София Михайловна. Уж очень молодо она выглядит.

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София Ротару родилась в 1947 году в Черновицкой области Украинской ССР. Она на сцене с 1962 года, в репертуаре певицы – более 500 русских, украинских и молдавских песен. Ротару – одна из самых высокооплачиваемых певиц на постсоветском пространстве.

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