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Президентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися

14:15
  • воскресенье
  • 09 августа 2020

Явка превысила 54%

Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Общая явка избирателей к 13 часам перешагнула 50-процентный порог. Об этом рассказали в Центризбиркоме республики. Многие проголосовали досрочно.
Белоруссия выбирает президента

9 августа - основной день, всего кандидатов пятеро. В их числе и действующий лидер Александр Лукашенко, для которого эта кампания стала уже шестой. Утром он также проголосовал на участке. А затем, общаясь с журналистами, раскрыл детали недавнего разговора с Владимиром Путиным.

По словам Лукашенко, он получил от российского коллеги письмо с фактами, касающимися задержания 33 наших сограждан. Следственный комитет Белоруссии сейчас изучает эту информацию. Президент также опроверг слухи о том, что отношения между двумя странами ухудшились. Тем не менее, наблюдение за границами решили усилить.

"Только за ночь и утро 170 человек, которые или фальшивые визы показывали, или не могли объяснить, зачем они едут. Поэтому на границе контроль серьёзный, мы также усилили не контроль, но серьезно усилили наблюдение за белорусско-российским участком границы", - сообщил Лукашенко.

Задержанных на этой неделе в Белоруссии россиян подозревают в организации массовых беспорядков на территории республики. Однако этот скандал оказался результатом тщательно спланированной провокации украинской стороны. Выяснением обстоятельств занимается следственный комитет России, сообщает "ТВ Центр".

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