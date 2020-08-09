Адвокат сообщил о важном событии в деле о пьяном ДТП с Ефремовым

Оно произойдёт совсем скоро

11 августа на заседании суда по делу о пьяном ДТП Михаила Ефремова произойдёт некое важное событие, проливающие свет на детали этого происшествия. Интригующее заявление сделал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

"Произойдёт некое значимое для нас для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем всё станет понятно", - сказал юрист в интервью изданию "Газета.Ru".

8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулём своего внедорожника, выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и врезался в небольшой фургон. Его водитель Сергей Захаров через несколько часов скончался в больнице от полученных травм.

Выяснилось, что артист в момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Полиция возбудила уголовное дело, а суд отправил Ефремова под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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