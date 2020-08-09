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В Нагасаки вспоминают жертв атомной бомбардировки США

14:25
  • воскресенье
  • 09 августа 2020

С того дня прошло 75 лет

9 августа в Японии вспоминают жертв одной из самых страшных катастроф в истории человечества. Ровно 75 лет назад авиация вооружённых сил США сбросила на город Нагасаки атомную бомбу.
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки

Траурные мероприятия сегодня утром прошли в парке Мира. В этом году из-за пандемии программу пришлось сократить. Участники по традиции принесли венки и кадки с водой к памятнику погибшим. Минута молчания состоялась в 11 часов 2 минуты - именно в это время взорвалась бомба "Толстяк" мощностью в 21 килотонну.

Более 70 тысяч человек погибли мгновенно. В дальнейшем от последствий скончались ещё более ста тысяч жителей. Сам город оказался практически стёрт с лица земли. Двумя днями ранее в Хиросиме также вспоминали жертв ядерного удара, сообщает "ТВ Центр".

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