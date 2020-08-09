Двое детей погибли в страшной аварии с фурой под Пензой

Устанавливается виновник ДТП

В Пензенской области столкнулись "Нива" и большегрузная машина Volvo. После аварии легковой автомобиль загорелся. Все его пассажиры – двое взрослых и двое детей – погибли в огне.

ДТП произошло в Спасском районе на 474 километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал", сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Водитель фуры не пострадал, его осмотрели врачи бригады скорой помощи, прибывшие на место аварии. Виновник ДТП пока не установлен.

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