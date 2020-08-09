Врач рассказал о последствиях заражения новым вирусом SFTS

Он не опаснее коронавируса

В Китае обнаружен новый вирус SFTS, им уже заразились более 60 человек. Специалисты утверждают, что он не опаснее коронавируса. Основные переносчики вируса - клещи, но он может передаваться и от человека к человеку.

"Пока что о новом вирусе известно, только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно и тем, и тем", - рассказал в интервью URA.RU доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин.

Тем не менее, эксперт признал, что пока у научного сообщества нет полной картины, чтобы понять, стоит ли беспокоиться.

Накануне, 8 августа власти Китая предупредили граждан о распространении нового опасного вируса SFTS (острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом) как минимум в трёх провинциях страны. Симптомы заражения вирусом – высокая температура, кашель и резкое снижение уровня лейкоцитов в крови.

В связи с появлением этой информации Роспотребнадзор был вынужден сделать официальное заявление, в котором отмечено, что в России нет ни одного случая заражения SFTS.

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