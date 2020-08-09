Захарова подтвердила задержание российских журналистов в Минске

Установлено их местонахождение

Журналистов российского телеканала "Дождь" задержали в Минске из-за отсутствия аккредитации. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, посольство в Минске следит за ситуацией и находится в контакте с белорусской стороной. Местонахождение репортёров известно, им будет оказана консульская помощь, передаёт ТАСС.

Ранее редакция телеканала сообщила о задержании в белорусской столице двух своих корреспондентов и оператора. В свою очередь главный редактор телеканала Тихон Дзядко рассказал РИА Новости, что "Дождь" запрашивал аккредитацию на работу в Белоруссии, но не получил ответа.

Союз журналистов России потребовал от Минска назвать причину задержания российских журналистов и их местонахождение. Известно, что корреспонденты освещали проходящие 9 августа в Белоруссии президентские выборы. На высший пост в стране претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко и ещё пять кандидатов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"