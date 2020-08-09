ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова подтвердила задержание российских журналистов в Минске

17:44
  • воскресенье
  • 09 августа 2020

Установлено их местонахождение

Журналистов российского телеканала "Дождь" задержали в Минске из-за отсутствия аккредитации. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова прокомментировала задержание 33 россиян в Белоруссии

По словам дипломата, посольство в Минске следит за ситуацией и находится в контакте с белорусской стороной. Местонахождение репортёров известно, им будет оказана консульская помощь, передаёт ТАСС.

Ранее редакция телеканала сообщила о задержании в белорусской столице двух своих корреспондентов и оператора. В свою очередь главный редактор телеканала Тихон Дзядко рассказал РИА Новости, что "Дождь" запрашивал аккредитацию на работу в Белоруссии, но не получил ответа.

Союз журналистов России потребовал от Минска назвать причину задержания российских журналистов и их местонахождение. Известно, что корреспонденты освещали проходящие 9 августа в Белоруссии президентские выборы. На высший пост в стране претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко и ещё пять кандидатов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.