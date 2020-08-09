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62-летний Сюткин в четвёртый раз стал отцом

18:21
  • воскресенье
  • 09 августа 2020

Супруга Виола родила сына

62-летний Валерий Сюткин в четвёртый раз стал отцом. На свет появился сын, его подарила певцу его 45-летняя супруга Виола. Звёздная пара тщательно скрывала факт будущего пополнения в семье. Имя малышу ещё не выбрали.
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Известно, что роды прошли в одной из элитных клиник Москвы. В окружении Сюткиных журналистам "СтарХита" сообщили, что беременность протекала спокойно, а Валерий особо заботился о Виоле - пылинки с неё сдувал.

Супруги живут вместе вот уже 27 лет. От первого брака у Сюткина есть дочь Елена, в 2014 году она подарила Валерию внучку Василису. От второго брака – сын Максим. В браке с Виолой в 1996 году на свет появилась дочка – тоже Виола.

И вот сейчас Сюткин стал отцом в четвёртый раз. Сам он когда-то говорил, что прибегать к помощи суррогатных мам не будет – всё делаем по старинке, утверждал артист.

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