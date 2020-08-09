Массовое отравление водой в Дагестане: пострадали дети

Следователи проводят проверку

В Дагестане более 40 человек отравились некачественной водой. ЧП произошло в селе Геджух. В местную больницу доставлены девять жителей села, в том числе, шестеро детей. Им поставлен диагноз "острое кишечное отравление".

Следователи проводят проверку по факту отравления. Выясняется, кто из должностных лиц допустил попадание вредных вещество в водопровод. Вероятной причиной массового отравления назвали загрязнение питьевой воды, поступающей в дома по трубам.

О состоянии госпитализированных жителей села не сообщается.

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