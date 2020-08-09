ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Массовое отравление водой в Дагестане: пострадали дети

19:08
  • воскресенье
  • 09 августа 2020

Следователи проводят проверку

В Дагестане более 40 человек отравились некачественной водой. ЧП произошло в селе Геджух. В местную больницу доставлены девять жителей села, в том числе, шестеро детей. Им поставлен диагноз "острое кишечное отравление".
Расследованием отравления детей в Краснодаре занялся СК

Следователи проводят проверку по факту отравления. Выясняется, кто из должностных лиц допустил попадание вредных вещество в водопровод. Вероятной причиной массового отравления назвали загрязнение питьевой воды, поступающей в дома по трубам.

О состоянии госпитализированных жителей села не сообщается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вода
Вода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.