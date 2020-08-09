Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами

Их меняют на меховые
Высшие офицеры в России больше не будут носить каракулевые шапки. Эта традиция сохранялась в армии с советских времён.
Президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил России.
Согласно документу, на смену каракулевым шапкам придут меховые головные уборы с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьём пятипроцентного золочения для высших офицеров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: