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Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами

18:28
  • воскресенье
  • 09 августа 2020

Их меняют на меховые

Высшие офицеры в России больше не будут носить каракулевые шапки. Эта традиция сохранялась в армии с советских времён.
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Президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил России.

Согласно документу, на смену каракулевым шапкам придут меховые головные уборы с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьём пятипроцентного золочения для высших офицеров.

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