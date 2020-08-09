Россия возобновляет авиасообщение с турецкими курортами

Первые рейсы запланированы на 10 августа

Российские авиакомпании с 10 августа возобновляют полёты на турецкие курорты. Рейсы, как и раньше, будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан. Оттуда в Россию будут летать и самолёты турецких перевозчиков.

В конце марта – начале апреля Россия прекратила сообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Были закрыты границы страны, чтобы не допустить распространения вируса. Осуществлялись только вывозные рейсы.

С 1 августа границы постепенно открываются. Возобновились полёты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Самолёты летают только в столицы этих государства. С 15 августа планируется открыть авиасообщение со Швейцарией.

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