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В Бейруте возобновились уличные бои между полицией и протестующими

19:45
  • воскресенье
  • 09 августа 2020

Люди строят баррикады

На улицах Бейрута снова неспокойно. Митингующие вступили в схватку с полицией. Стражи порядка применяют слезоточивый газ и резиновые пули. Протестующие в ответ забрасывают полицейских камнями и другими предметами.
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На некоторых улицах появляются баррикады. Их возводят из подручных материалов, рядом разводят костры, сообщают местные СМИ.

Массовые акции протеста начались 8 августа. Жители Бейрута обвиняют правящую коалицию Ливана в коррупции, требуют проведения досрочных выборов и независимого расследования произошедшего 4 августа в бейрутском порту взрыва.

По последним данным, от взрыва почти трёх тонн аммиачной селитры в Бейруте погибли более 150 человек, несколько тысяч пострадали. Разрушены кварталы города, примыкающие к порту.

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