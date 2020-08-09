Белорусская милиция применила против протестующих светошумовые гранаты

В Минске и других городах начались протесты после завершения голосования

В Белоруссии завершились выборы президента. По данным официальных экзит-полов, победу на них одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.

Тем временем в ряде городов страны после завершения голосования начались акции протеста недовольных результатами выборов. Так, в Минске произошли столкновения ОМОНА с собравшимися. Правоохранители применили против протестующих светошумовые гранаты.

Агентство РИА Новости сообщает, что в районе стелы "Минск - город воинской славы" в настоящее время слышны громкие хлопки.

В Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих. Об этом сообщает Sputnik Беларусь. По данным агентства, в акции приняли участие более тысячи человек.



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