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Белорусская милиция применила против протестующих светошумовые гранаты

23:08
  • воскресенье
  • 09 августа 2020

В Минске и других городах начались протесты после завершения голосования

В Белоруссии завершились выборы президента. По данным официальных экзит-полов, победу на них одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.

Тем временем в ряде городов страны после завершения голосования начались акции протеста недовольных результатами выборов. Так, в Минске произошли столкновения ОМОНА с собравшимися. Правоохранители применили против протестующих светошумовые гранаты.

Агентство РИА Новости сообщает, что в районе стелы "Минск - город воинской славы" в настоящее время слышны громкие хлопки.

В Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих. Об этом сообщает Sputnik Беларусь. По данным агентства, в акции приняли участие более тысячи человек.
 

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