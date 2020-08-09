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Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии

23:30
  • воскресенье
  • 09 августа 2020

Предварительные итоги подвел ЦИК

В Белоруссии завершились президентские выборы. Победитель будет назван в понедельник, однако ЦИК уже озвучил предварительные итоги.
Белорусская милиция применила против протестующих светошумовые гранаты

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает более 81% голосов. На втором месте - Светлана Тихоновская. За нее, по предварительным данным, проголосовали 8% граждан страны.

После завершения голосования и начала подсчета голосов в Минске и других городах республики начались акции протеста. В центре белорусской столицы милиция применила против недовольных результатами выборов светошумовые гранаты и перцовый газ. 

Задержания начались и на площади Ленина в центре белорусского Витебска, передает РИА Новости. В Бресте ОМОН начал разгон людей, собравшихся в центре города. В Гродно милиция также применила газ против протестующих.

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