В центре Минска появились баррикады

Милиция пытается разогнать недовольных результатами выборов президента Белоруссии

Протестующие в Минске начались сооружать из мусорных баков баррикады в центре города. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство ТАСС пишет, что милиция начала разгон демонстрантов на проспекте Машерова. К месту протестов подъехало несколько автомобилей с водометами.

Выборы президента Белоруссии завершились в воскресенье. Сразу после закрытия участков и объявления предварительных итогов голосования в Минске и ряде других города республики начались акции протесты несогласных с результатами.

В центре Минска собрались несколько тысяч человек. Милиция для разгона протестующих применила светошумовые гранаты и перцовый газ. Как заявляют очевидцы, правоохранители также использовали холостые патроны или резиновые пули против собравшихся.

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