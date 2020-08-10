Эксперт предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью

Но жесткие ограничения вводить не будут

Осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением коронавирусной инфекции, чем весной.

Такое мнение озвучил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

По его словам, пока сложно спрогнозировать, как перенесут COVID-19 те, кто был на строгой самоизоляции весной и соблюдал все ограничения. Кроме того, пока нельзя точно сказать, как поведет себя сочетание коронавируса, гриппа и других сезонных заболеваний.

"Пока мы не готовы дать научно обоснованный ответ, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19 - утяжелят ли их течение или, наоборот, антитела к обычному коронавирусу дадут перекрестную защиту", - сообщил Тотолян газете "Известия".

При этом академик РАН исключил возможность повторного введения режима самоизоляции в масштабах всей страны. По его мнению, это может произойти только в отдельных населенных пунктах, если там будут зафиксированы вспышки коронавируса.

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