Россия возобновила авиаперелеты на курорты Турции

Первый самолет из "Шереметьево" уже приземлился в Анталии

Россия возобновляет авиаперелёты на курорты Турции. Первый самолёт из "Шереметьево" уже приземлился в Анталии. Также чартерные рейсы отправятся в Даламан и Бодрум, передает "ТВ Центр".

Вылеты согласованы двумя сторонами после снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса. Разрешение получили российские и три турецких авиакомпании. Самолёты будут вылетать из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

На борту туристы должны соблюдать необходимые меры безопасности, кроме того, им придётся заполнить анкеты с указанием рейса, своего посадочного места и гостиницы, где они будут находится.

С 1 августа Россия возобновила полёты в Стамбул и Анкару, а также в Великобританию и Танзанию.

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