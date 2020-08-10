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Россия возобновила авиаперелеты на курорты Турции

08:15
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Первый самолет из "Шереметьево" уже приземлился в Анталии

Россия возобновляет авиаперелёты на курорты Турции. Первый самолёт из "Шереметьево" уже приземлился в Анталии. Также чартерные рейсы отправятся в Даламан и Бодрум, передает "ТВ Центр".

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Вылеты согласованы двумя сторонами после снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса.  Разрешение получили российские и три турецких авиакомпании. Самолёты будут  вылетать из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

На борту  туристы должны соблюдать необходимые меры безопасности,  кроме того, им придётся заполнить анкеты с указанием  рейса, своего посадочного  места и гостиницы, где они будут находится.

С 1 августа Россия возобновила полёты в Стамбул и Анкару, а также в Великобританию и Танзанию.

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