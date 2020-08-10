"Овсянка, сэр!" Александр Адабашьян отмечает 75 лет

Режиссер рассказал о своих творческих планах

Кинодраматург, художник-постановщик, актёр, режиссер - Александр Адабашьян отмечает юбилей. Сегодня ему 75 лет. Его сценарии к фильмам Никиты Михалкова давно стали классикой. А роль дворецкого Бэрримора в "Собаке Баскервилей" покорила миллионы зрителей.

У дверей Александра Адабашьяна всегда замираешь в предвкушении. Сейчас раздадутся шаги. Затем бой часов. И прозвучит знакомый с детства голос...

- Что это, каша, что ль? – Овсянка, сэр…

Об овсянке сегодня - ни слова. Да и залитый солнцем двор в Подмосковье ничем не напоминает промозглое поместье Баскервиль-холл.

Здесь уютно, просторно и очень душевно. Александр Адабашьян внимательно следит за действиями съемочной группы. У режиссёра, актёра, сценариста, а, главное, художника-постановщика - огромный опыт и очень острый взгляд.

Никаких комплиментов и дифирамбов в свой адрес Адабашьян слышать не хочет. "Почему вы такие слова употребляете?! Талант, творец... Очень хороший ответ у Гумилёва-младшего был. Я себя интеллигентом не считаю по двум соображениям. Потому, что, во-первых, я люблю свою Родину. Во-вторых, у меня есть профессия. А я еще к этому добавляю, что я не знаю английского. И у меня всего один паспорт", - сказал Адабашьян.

Паспорт у Александра Адабашьяна действительно один. А вот языки он знает. Причем - великолепно. В 1990 году он снял во Франции пронзительный фильм "Мадо. До востребования", за что и получил приз в Каннах. В 98-м поставил в Ла Скала "Хованщину". Но все его самые запоминающиеся роли - всё-таки на родном, русском языке.

- Нет, пожалуй, пора всё бросить к чёрту - и в Кисловодск.

Ни в Кисловодск, ни куда-либо еще в этом году Александр Адабашьян не ездил. И не собирается. Во-первых, ему действительно хорошо здесь, на даче. Во-вторых, пандемия внесла свои коррективы. Он, конечно, продолжает работать, пишет сценарии. Но не на злобу дня. Он к таким историям относится скептически. Надеется, что хоть сейчас творческие люди вспомнят о главном.

"Ну можно наворочать. Кто-то кого-то убил, а тут – бац, карантин. И он с этим трупом там сидит. Я думаю, что всех этих стрелялок уже захочется поменьше. Может, как-то про людей начнут снимать. И спектакли ставить. Может быть", - сказал Александр Адабашьян.

Он знает, о чём говорит. Фильмы, над которыми он работал 10, 30, 50 лет назад, и сейчас смотрят с восхищением. "Пять вечеров", "Свой среди чужих", "Родня". С Никитой Михалковым у него самый что ни на есть идеальный союз - творческий и дружеский.

Свои юбилеи Александр Адабашьян не жалует. И на будущее никогда не загадывает.

"Да нет никаких мечт. В 75 лет как-то особенно о чем-то мечтать? В основном смотрю на детей, на внуков", - признался кинодраматург.

Он не просто смотрит на детей и внуков. Он снимает для них фильмы. В трогательной истории "Жили-были мы" он в роли сказочного Деда Данилы из Сибири. В экранизации детских рассказов Зощенко - "Про Лёлю и Миньку" - тоже яркий образ (см. видео).

Он действительно мастер, создающий вокруг себя особый мир. С новомодными трендами никак не связанный. Говорит, собирается экранизировать "Судьбу барабанщика" Гайдара. А что? Детектив - глазами ребенка. И Адабашьяна, разумеется.

Ольга Стрельцова, Александр Карюк, Сергей Ким, Сергей Костиков, "ТВ Центр".

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