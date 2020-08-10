В охваченном беспорядками Бейруте установилось временное затишье

Несмотря на протесты, разбор завалов в порту продолжается

В Бейруте установилось временное затишье, но демонстранты и полиция не расходятся. Накануне столица Ливана была охвачена беспорядками. В ходе столкновений с силовиками манифестанты, требующие отставки правительства, захватили здания ещё двух министерств. Противостоит им уже не только полиция, но и армия, введённая в город после субботних погромов. Несмотря на напряжённую обстановку, наши спасатели и врачи продолжают работу в Бейруте.

Вспыхнувшие ещё в субботу беспорядки в Бейруте, в воскресенье, казалось бы, сами собой сошли на нет. Волонтеры убирали мусор - последствия взрыва в порту и потасовок с полицией. На центральной площади города было много народу и настроение у всех было разное. Кто-то придерживался мнения, что протест должен носить исключительно мирный характер. Другие были настроены намного радикальней.

"Мы хотим революцию, а революция означает кровь. Либо они убивают нас, либо мы убиваем их. Либо мы выживем, либо они. То, что происходит здесь, - это восстание. Мы увидим кровь с обеих сторон", - заявил житель Бейрута Ахмед Шахаде.

Первые столкновения с полицией начались в правительственном квартале, когда митингующие хотели пройти к зданию правительства. Оно сейчас окружено полицией и военными. Протестующих пытались разгонять гранатами со слезоточивым газом. В ответ летели камни.

Задача, которую поставили для себя протестующие: захватить здание правительства. И это несмотря на то, что в субботу премьер-министр страны выступил с заявлением о проведении досрочных выборов. Митингующие обвиняют стоящих у власти политиков в коррупции и халатности из-за чего в порту Бейрута в прошедший вторник и произошла трагедия, в результате которой почти триста тысяч человек остались без крова. Накануне были захвачены министерство экономики и внешнеполитическое ведомство. Позже их освободили силы правопорядка. То ли в знак солидарности с протестующими, а, возможно, в попытке снизить градус напряженности о своём уходе в воскресенье заявили главы нескольких министерств.

Президенты нескольких стран провели видеоконференцию, на которой обсудили вопросы взаимодействия. По словам французского лидера, 15 стран, в том числе США, Россия, Турция и даже Израиль, готовы оказать помощь. Наши спасатели, по указанию Владимира Путина, одними из первых прибыли в Бейрут. Сейчас в порту развернут палаточный лагерь и работа идёт круглосуточно.

В разрушенном взрывом районе начинает появляться тяжелая техника. Завалы убирают при помощи бульдозеров. Как пояснили ливанские военные, поисково-спасательная операция фактически завершена. Надежда найти кого-то живым, конечно, еще есть, но это маловероятно. С наступлением темноты беспорядки в центре Бейрута усилились. Держащих оборону перед зданием правительства военных закидывают бутылками с зажигательными смесями.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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