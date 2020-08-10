Зачем США перебрасывают войска из Германии поближе к границам России

Принять их согласилась Польша

Вашингтон продолжает тактику давления и запугивания. И зачастую применяет её к своим же союзникам. Вот и объявленная переброска американских войск из Германии в Польшу, похоже, преследует не только заявленные ранее цели - усиление сдерживания России и укрепление НАТО.

Расширенное оборонное сотрудничество - так официально называется соглашение Вашингтона и Варшавы, по которому в Польшу дополнительно будет направлена тысяча американских военнослужащих. Разговоры об этом шли давно. И вот глава Пентагона Марк Эспер подтвердил решение, а также назвал источник проблем Североатлантического альянса на востоке.

"Мы передислоцируем войска к границам с Россией, на восток. Все наши союзники по НАТО назвали это решение хорошим шагом. Это вопрос коллективной безопасности и коллективной ответственности. Мы усиливаем сдерживание России и укрепляем Североатлантический альянс", - заявил Эспер.

В Польшу контингент будет переброшен из Германии. Берлин, по мнению Дональда Трампа, уже давно выступает не заодно, а против альянса - платит Москве миллиарды долларов за энергию, одобряет строительство "Северного потока-2" и при этом задерживает взносы на нужды НАТО. Трамп лично готов защищать Германию от России. Но за эту поддержку, по мысли хозяина Белого дома, нужно платить. Не дождавшись денег, Трамп выводит солдат - более пяти тысяч перебазируются в Италию и Бельгию. В бельгийский Монс будет переведено Европейское командование вооруженных сил США, которое сейчас базируется в Штутгарте. Тысяча военнослужащих отправляются в Польшу. Такая звонкая пощечина немцам от Трампа, который, вероятно, крепко затаил обиду. Решение президента раскритиковал его бывший советник Джон Болтон.

"Для передислокации должны быть другие убедительные причины. Это не убедительные причины. Мы там не потому, что хотим проявить благотворительность в отношении Германии или надеемся заодно немного подзаработать. Мы находимся там по глубоко уходящим в историю причинам, потому что верим, что это в наших интересах безопасности", - заявил он.

Сейчас в Польше базируются четыре с половиной тысячи американских военных. Переговоры о расширении контингента постоянно буксовали. То не могли определить конкретное место дислокации - у западных границ или у восточных - поближе к Белоруссии. Возникали юридические вопросы. Например, заокеанские гости настаивали на неподсудности польским властям. Да и кто должен платить за этот марш-бросок? В итоге Варшава оплачивает переезд и соглашается еще с множеством условий Вашингтона. Поляки так ждали североамериканских защитников, что именем президента США собирались назвать новую американскую базу, строительство которой так и не началось. Но при новом повороте событий все возможно.

"Для элит Восточной Европы размещение американских войск нужно по политическим причинам. Либо для демонстрации населению, что американцы с ними, либо американские войска нужны для повышения своего внешнеполитического статуса внутри Евросоюза и НАТО. Как это нужно, например, Польше с ее амбициями быть лидером в Восточной Европе. Либо для того, чтобы подразнить Россию", - рассуждает политолог Геворг Мирзаян.

Дружба с заокеанскими партнерами дорогого стоит. Это поняли многие европейские участники НАТО. Та же участь постигла и Польшу. Подобная передислокация - дело нескольких месяцев. Не исключено, что за это время, сходятся во мнении эксперты, у Вашингтона появятся дополнительные требования, в выполнении которых Варшава будет не в силах отказать.

"ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"