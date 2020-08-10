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Жертвами мощного ливня в Греции стали 7 человек

08:37
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Спасатели не были готовы к такой ситуации и не предупредили граждан

Семь человек погибли, один пропал без вести после сильных ливней, которые обрушились на греческий остров Эвбея. Вода местами поднялась на полтора метра. Затоплены дома и подвалы, размыты дороги, десятки человек едва успели эвакуировать вертолётами и на катерах, передает "ТВ Центр".

Спасатели уже заявили, что не были готовы к такой ситуации - виной всему ошибки в прогнозе. Предполагалось, что ливни не будут такими мощными. Поэтому SMS-рассылку с предупреждением о необходимости покинуть дома жители не получили. А когда непогода достигла своего пика, было уже поздно, дороги превратились в мощные потоки.

Тем временем Запад Европы страдает от небывалой жары. Великобритания, Германия, Бельгия , Франция - везде столбики термометров приближаются к 40 градусам.

Где-то, чтобы попасть на пляж, нужно записаться заранее. И маски нужны даже у воды. В Париже из-за роста случаев коронавируса, с этого дня они обязательны во всех многолюдных районах. Нарушителям грозит штраф.

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