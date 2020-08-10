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"Спартак" может покинуть чемпионат России по футболу

08:35
  • понедельник
  • 10 августа 2020

"Красно-белые" остались недовольны судейством в матче против "Сочи"

Московский "Спартак" может сняться с чемпионата России из-за несправедливого судейства в матче против "Сочи".

Об этом заявил председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун. в штабе "красно-белых" сочли решения арбитра сомнительными.

"Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!", - передает его слова издание "Спорт-Экспресс".

Накануне "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Клуб упустил победу на последней минуте, когда арбитр Казарев назначил в ворота хозяев спорный пенальти и сочинская команда сравняла счет. Первый мяч попал в ворота "Спартака" также после назначенного арбитром одиннадцатиметрового удара.

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