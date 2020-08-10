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Названы самые вредные для здоровья профессии

09:09
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Они провоцируют радикулит, бронхит и глухоту

В Роспотребнадзоре назвали самые опасные сферы деятельности.

Так, наибольшее число профессиональных заболеваний было выявлено среди сотрудников сферы по добыче полезных ископаемых (46,9%), пишет RT. На втором месте оказались обрабатывающие производства (29,9%).

Затем идут предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением (10,5%) и строительством (3,6%). На пятом месте - работники, занятые в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (3,5%).

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что профзаболевания чаще всего возникают из-за физических перегрузок, воздействия промышленных аэрозолей и отравления химическими веществами. В результате у работников возникают такие заболевания, как хронический бронхит, нейросенсорная тугоухость, вибрационная болезнь и радикулит.

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