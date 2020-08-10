Озвучены предварительные итоги выборов президента Белоруссии

Явка составила 84,23%
Александр Лукашенко набирает на выборах главы государства в республике 80,23%. Предварительные данные озвучила глава ЦИК Лидия Ермошина.
"За него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек или 80,23%", - сказала она на брифинге в понедельник (цитата по РИА Новости).
Согласно предварительным данным ЦИК, Светлана Тихановская набирает 9,9%. За строку "Против всех" проголосовали 6,02%.
В голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.
ЦИК Белоруссии считает, что окончательные результаты голосования на выборах президента не будут значительно отличаться от предварительных.
Видео: как прошли выборы в БелоруссииВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"