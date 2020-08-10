В Москве вызов ветеринара на дом стал вдвое дешевле

Акция действует до конца августа

В Москве стартовала акция "Вызов врача на дом в два раза дешевле", затрагивающая все государственные ветклиники. Власти столицы сообщили, что вызвать специалиста пушистому любимцу в период с 10 по 30 августа можно будет за 799 рублей. При этом дополнительные услуги оплачиваются отдельно, стоимость можно уточнить на сайте Комитета ветеринарии Москвы.

Акция направлена на популяризацию услуг государственных ветеринарных клиник среди населения. "В распоряжении московских ветеринаров находятся 11 машин ветеринарной помощи на дому, оснащенных необходимым диагностическим оборудованием. В составе бригад работают высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт спасения животных в сложных ситуациях", - отметил председатель Комитета ветеринарии города Алексей Сауткин.

Он рассказал, что специалисты при выезде могут оказать питомцам неотложную помощь, сделать прививку, медикаментозную эвтаназию, и многое другое. Также ветеринары проводят на дому операции, при которых не требуется особое оборудование и пребывание животного в стационаре. В случае необходимости питомца доставят в больницу для последующего лечения.

Отмечается, что услуга набирает популярность. Жители столицы приглашают ветеринаров на дом, чтобы сделать домашним любимцам прививку, обследовать, чипировать или даже стерилизовать.

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