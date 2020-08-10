Россиян предупредили об опасности котлет и майонеза

Что делать, чтобы уберечься от инфекции

Роспотребнадзор перечислил продукты с повышенным риском возникновения инфекции.

Наиболее опасными блюдами являются заправленные майонезом или сметаной салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, котлеты и другие изделия из рубленного мяса.

Нередко переносчиком инфекции может стать плохо вымытый фрукт или овощ, сообщили ТАСС В Роспотребнадзоре.

Чаще всего причинами пищевых отравлений и болезней являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение и нарушение правил личной гигиены работников предприятия.

Чтобы избежать неприятных последствий, лучше готовить дома и в небольших количествах, чтобы остатки блюд не хранились более суток.

"Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации", – пояснили в Роспотребнадзоре.

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